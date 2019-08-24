В Киеве наглый водитель маршрутки с пассажирами устроил ДТП: опубликовано видео

В субботу, 24 августа, в Киеве водитель маршрутки влетел в автомобиль, после попытки объехать пробку.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры. Там маршрутное такси с людьми в салоне столкнулось с авто марки Mercedes.

"Водитель маршрутки неожиданно решил объехать пробку, потому что он самый умный и въехал в Mercedes", - говорится в сообщении и опубликована видеозапись.

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Напомним, в Чернобаевском районе Черкасской области маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП, в результате чего погибли три человека, девять получили травмы.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 21 августа, на трассе в районе села Чернобаевка Херсонской области столкнулись военный грузовик и маршрутка "Николаев-Херсон".