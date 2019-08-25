Слышал, как убивали товарищей: боец ВСУ рассказал об ужасах плена на Донбассе

Боевики расстреливали украинских военных, которых брали в плен на Донбассе.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал украинский военнослужащий Иван Журавлев, который побывал в плену у боевиков.

"Я слышал, как достреливали моих товарищей. Меня спасло то, что у меня нашли удостоверение снайпера. Они вытащили мои документы и кто-то кричал: не стреляйте, это снайпер, не стреляйте, это снайпер! Тогда меня подняли, поставили на ноги. Видеть я не мог, потому что у меня лицо было все разбито, но помню, что их командир - это был бывший "беркутовец", - рассказал он.

Журавлев отметил, что его хотели поместить в здании СБУ в Донецке.

"Там посмотрели на меня и сказали, что у меня не товарный вид. Мол, его нужно в больницу, потому что он здесь загнется", - добавил военный.

Из помещения СБУ пленного повезли в больницу, где его "зашивал" хирург. Боец отметил, что врач постоянно говорил о том, что ненавидит украинцев.

"Он сам был из Донецка. Зашивает и рассказывает мне, как же он нас ненавидит. Знает украинский язык, но никогда на этом языке больше разговаривать не будет. У меня была очень большая потеря крови, но пришел какой-то врач, и еще нацедил бутылку моей крови для своих переливаний...

На второй день, когда меня хотели поместить в подвал в больнице, подошел ко мне русский солдат и говорит: вот объясни мне, я хочу понять, почему вы убиваете свой собственный народ, почему я из России должен ехать, к вам, чтобы защищать ваше же население от вас?" - рассказал Журавлев.

Также военный рассказал о том, как боевики проводили допросы пленных.

"На каждом допросе, когда били, спрашивали: зачем ты это все терпишь? Рассказал бы все, что знаешь и на этом бы все закончилось, на что я отвечал: лучше уж я еще помучаюсь. Им было не важно, что я бы им отвечал. Но я думаю, что как только я бы начал о чем-то рассказывать, то автоматически перестал быть им интересным", - завершил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": В плену мне вынесли семь смертных приговоров - участник войны на Донбассе.