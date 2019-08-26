На популярном курорте Кирилловка бушует шторм: опубликованы видео

На популярном украинском курорте Кирилловка в Запорожской области накануне разбушевался шторм, который испортил настроение отдыхающим туристам.

Как сообщает местная пресса, море здесь разбушевалось с самого утра, 25 августа.

"Погода омрачила отдых: поднимаются высокие волны и дует сильный ветер. Некоторые смельчаки даже рискнули покупаться в бурлящей воде", - пишет одно из изданий.

Также в сети опубликовали видео происходящего на популярном украинском курорте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали видео с горе-матерью в Кирилловке. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и предлагала своему ребенку расстелить покрывало прямо на проезжей части у кафе, где она отдыхала.