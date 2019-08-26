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На Закарпатье Lexus на скорости снес ребенка на переходе: жуткий момент попал на видео

понедельник, 26 августа 2019, 10:52
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В субботу, 24 августа, в селе Гать Береговского района на Закарпатье произошла авария на пешеходном переходе, авто сбило ребенка.

Об этом пишет местное издание Mukachevo.net со ссылкой на главное управление Национальной полиции области.

Следователи на месте событий установили, что водитель автомобиля Lexus не остановился на переходе и сбил девочку 13 лет. Личность водителя установлена – им оказался 30-летний местный житель, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Отмечается, что девочка доставлена в больницу. У нее выявили ссадины и синяки. Переломов или других значительных повреждений нет.

Также было опубликовано видео с места событий, сделанное камерой наблюдения на переходе.

Как сообщал "Апостроф", 25 августа, под Киевом на Житомирской трассе Chevrolet на скорости влетел в стоящую на "аварийке" фуру. Авария произошла на 51-м километре трассы Житомир-Киев, погиб водитель легкового авто.

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