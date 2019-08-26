Нет слов: сеть ужаснуло видео "расстрела" предателя в России

В российском Алтайском крае прошел фестиваль реконструкторов "Днепровский рубеж", где одной из сцен был расстрел предателя родины.

Видео с места событий опубликовали в социальных сетях.

"В мире животных. На фестивале реконструкторов "Днепровский Рубеж", который проходил на Алтае, для зрителей был организован показательный расстрел предателя Родины. Дикие развлечения на глазах у детей. Больная страна. Больные люди. Карантин по периметру необходим", - пишет в Twitter Zello-XOXMA.

Кроме того, во время реконструкции здесь также сожгли деревню.

"По сценарию, подразделение немецких войск входит в украинский хутор, где жители помогают партизанам. Фашисты сжигают часть деревни, но в это время к ней приближается отряд красноармейцев", - пишет журналист Аркадий Бабченко.

В сети активно комментируют очередную выдумку из РФ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали кадры с одной из свадеб в оккупированном боевиками Донецке, которая завершилась жестокой дракой женщин.