В оккупированном Донецке женщины устроили дикую драку на свадьбе: опубликовано видео

В сети показали кадры с одной из свадеб в оккупированном боевиками Донецке, которая завершилась жестокой дракой женщин.

На опубликованном в сети видео видно, что происходящее вызывает смех у людей, которые присутствуют на мероприятии.

Интересно, что разнимать женщин бросились жених и невеста, при этом оператор продолжал снимать и не вмешивался в происходящее, продолжая смеяться над женщинами. При этом атмосфера мероприятия никак не была похожей на ту, которая присутствует на свадьбе.

В комментариях высмеяли такое поведение жителей Донецка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кабуле (Афганистан) смертник взорвал бомбу во время свадьбы, погибли по меньшей мере 63 человека, еще более 180 гостей мероприятия получили различные травмы.