Погоня за хулиганом обернулась смертельным ДТП под Львовом: фото

Вечером в воскресенье, 25 августа, в селе Славское Львовской области автомобиль BMW влетел в кювет, погибли два человека.

Об этом сообщает издание LMN со ссылкой на полицию и свидетельства очевидцев с места событий.

В аварии погибли два человека, которые сидели впереди – 36-летний и 34-летний мужчины. Две женщины, 24 и 30 лет, которые также были в машине, доставлены в больницу с переломами и травмами. Одна из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали, что за несколько минут до аварии водитель иномарки затормозил перед мотоциклом, поскольку тот создал аварийную ситуацию. Мотоциклист после этого разозлился, разбил боковое зеркало авто и уехал. Молодые люди на BMW попытались его догнать, но на повороте авто занесло.

"На BMW мы сразу обратили внимание, за две минуты до беды водитель нас перегнал на бешеной скорости. Пока мы доехали, уже произошло горе. Вокруг машины была толпа, полиция и врачи. Сказали, что у мужчин не было шансов… Зрелище было не для людей со слабыми нервами", - сообщила очевидец Мария для журналистов.

Как сообщал "Апостроф", 24 августа в селе Гать Береговского района на Закарпатье произошла авария на пешеходном переходе, авто Lexus сбило ребенка. Личность водителя уже установлена, решается вопрос об открытии уголовного дела.