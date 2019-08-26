В Одессе россиянин на коленях попросил прощения у матерей погибших на Донбассе бойцов ВСУ: видео

В интернете обнародовали видео, на котором россиянин во время акции в Одессе попросил прощения у матерей и жен погибших на Донбассе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующий ролик размещен в YouTube.

Акция состоялась 23 августа у памятнику Дюку, люди собрались, чтобы почтить память погибших за независимость Украины.

Участники мероприятия расставили на площади свечки в форме карты Украины, при этом больше всего зажженных свечей было установлено на территории оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Во время акции в центр карты вышел инженер из Москвы Константин Тычина, мужчина стал на колени перед матерями, женами и детьми погибших. Он заявил, что таким образом попросил прощения за гибель украинцев в войне с Россией.

"Я хочу, чтобы вы, украинцы, простили нас и нашу страну", - сказал Тычина.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады с позывным Тихон.