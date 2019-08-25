Стало известно о гибели еще одного украинского бойца на Донбассе: фото

В воскресенье, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады с позывным Тихон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, боец погиб в результате обстрела из пулемета или снайперского вооружения.

"Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета и (или) снайпера под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается", - сообщил журналист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также в воскресенье, 25 августа, в зоне ООС на Донбассе погиб Виталий Собко, военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты.