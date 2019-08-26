В Одессе заметили человека-"паука", спускавшегося с 17-го этажа по балконам: видео

25 августа жильцы жилого комплекса "Радужный" наблюдали за весьма необычной картиной: здесь неизвестный спускался с 17-го этажа по балконам.

Как рассказали очевидцы событий, молодой человек был в неадекватном состоянии.

Интересно, что после того, как парень спустился вниз, он решил подняться еще раз на 17-й этаж и повторить спуск. При этом он выкидывал мусор из балконов, по которым лазил.

В ситуацию вмешались прибывшие на место полицейские, которым пришлось длительное время побегать за неадекватным мужчиной. Сам же герой в адрес полицейских выкрикивал слова: "Ран, Вася, ран, не оставь шанса мусорам".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе бывший муж в ходе ссоры сбросил свою экс-супругу с балкона.