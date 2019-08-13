Выбросил с балкона: в Одессе мужчина устроил жуткую расправу над экс-супругой, фото и видео

В Одессе бывший муж в ходе ссоры сбросил свою экс-супругу с балкона.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел среди ночи в квартире жилого дома. Женщина услышала странный шум и увидела, как незваный гость собирает ее вещи. На почве этого у них возник конфликт и мужчина столкнул бывшую жену с балкона.

Соседи увидели это и сразу вызвали врачей скорой медицинской помощи. 57-летнюю женщину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами и переломами.

Правоохранители в это время задержали 32-летнего подозреваемого. Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 15 и частью 1 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал "Апостроф", в Голосеевском районе Киева мужчина ночью зарезал свою жену из-за того, что она не разрешала ему играть на игровых автоматах.