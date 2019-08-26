В центре Киева устроили стрельбу из гранатомета: подробности и фото с места

В ночь на 26 августа в центре Киева прогремел взрыв. Выяснилось, что здесь неизвестные стреляли из гранатомета по одному из изданий.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, инцидент произошел на улице Паньковской, 5.

"По предварительной информации, в здание "Мостбуда" выстрелили из гранатомёта. Взрыв Был очень мощный. Полиция перекрыла верхний квартал. На месте полиция, скорая, пожарные, спасатели. Подробности устанавливаем", - говорится в сообщении.

При этом официальной реакции от правоохранителей пока не последовало. Также неизвестно, есть ли пострадавший в результате инцидента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве женщина решила сделать эффектное селфи на кране, но это едва не стоило ей жизни, ведь сорваться с высоты она могла в любой момент.