В Киеве женщина едва не поплатилась жизнью за попытку сделать эффектное селфи: фото

В Киеве женщина решила сделать эффектное селфи на кране, но это едва не стоило ей жизни, ведь сорваться с высоты она могла в любой момент.

Об инциденте рассказали на странице dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Бальзака, 2. На место вызывали скорую, спасателей и полицию.

Отмечается, что 33-летнюю женщину снимали с конструкции на высоте более 50 метров.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в селе Бурчак Запорожской области погибли двое несовершеннолетних мальчиков, один из которых хотел сделать эффектный снимок возле оросительного канала. Погибших мальчиков затянуло в трубу, которая соединяет оросительные каналы между собой.

В России девочка-подросток сгорела заживо, взобравшись на трансформаторную будку неподалеку от дороги. Она хотела сделать селфи.