В России крупный город ушел под воду после ливня: фото и видео потопа

Ранним утром 27 августа на российский Владивосток обрушились обильные осадки, которые привели к серьезным проблемам в городе.

Как сообщает местная пресса, крупнейшие городские дороги оказались затопленными, движение практически парализовано.

Кроме того, в одном из районов Владивостока сошел оползень. Известны случаи, когда потоки воды снесли несколько автомобилей.

По словам жителей города, вода прибывает во все районы. В данный момент подтоплены участки дорог в центре, около стадиона "Динамо", на улицах Борисенко и Невельского.

Также из-за непогоды были внесены коррективы в работу общественного транспорта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что В Приморском крае (Российская Федерация) тайфун "Кроса" наделал много беды: из-за обильных дождей дороги в местных городах превратились в настоящие реки.