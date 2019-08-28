Над городом стоял столб дыма: опубликовано жуткое видео пожара в многоэтажке на Волыни

В Ковеле Волынской области, в районе Сельмаша произошел пожар в многоэтажном доме.

Об этом сообщается на странице "Ковель Онлайн", также было опубликовано соответствующее видео с места событий.

Отмечается, что возгорание произошло на крыше здания. Местные журналисты уточнили, что горел жилой комплекс "Варшавский".

Очевидцы в комментариях под видео рассказали о причинах пожара. По их словам, из-за аномальной жары на крыше ЖК произошло самовоспламенение фасадного пенопласта.

Пожар был ликвидирован в течение пары часов силами местных чрезвычайных служб. В ходе происшествия никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", вечером во вторник, 27 августа, в Ростовской области России на берегу реки Дон вспыхнул масштабный пожар. Чрезвычайные службы выехали на место происшествия и сообщили, что тушение осложняется труднопроходимой местностью.