В России у границы с Украиной пожар охватил огромную территорию: фото и видео огненной стихии

Вечером во вторник, 27 августа, в Ростовской области России на берегу реки Дон вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает местное издание "161.ru".

Как отмечается, первые сообщения о пожаре начали поступать от очевидцев около 18:00. Люди видели дым, поднимающийся над левым берегом Дона.

Чрезвычайные службы выехали на место происшествия и сообщили, что тушение осложняется труднопроходимой местностью.

Пожар происходил сразу на нескольких участках. Общая площадь возгорания составила пять гектаров, по информации МЧС.

Огонь, в том числе, охватил линии электропередач.

Также пламя подбиралось к расположенной рядом трассе. Пожарные поливали ее водой, чтобы избежать распространения огня.

Причины возникновения пожара выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 27 августа, в районе Новоазовского ветропарка на оккупированной боевиками ДНР территории вспыхнул мощный пожар.