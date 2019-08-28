В России у границы с Украиной пожар охватил огромную территорию: фото и видео огненной стихии

Вечером во вторник, 27 августа, в Ростовской области России на берегу реки Дон вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает местное издание "161.ru".
Как отмечается, первые сообщения о пожаре начали поступать от очевидцев около 18:00. Люди видели дым, поднимающийся над левым берегом Дона.
Чрезвычайные службы выехали на место происшествия и сообщили, что тушение осложняется труднопроходимой местностью.
Пожар происходил сразу на нескольких участках. Общая площадь возгорания составила пять гектаров, по информации МЧС.
Огонь, в том числе, охватил линии электропередач.
Также пламя подбиралось к расположенной рядом трассе. Пожарные поливали ее водой, чтобы избежать распространения огня.
Причины возникновения пожара выясняются.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 27 августа, в районе Новоазовского ветропарка на оккупированной боевиками ДНР территории вспыхнул мощный пожар.