На известный пляж в Крыму с "неба" упала машина: опубликовано видео серьезного ЧП

В оккупированном Крыму в Судаке автомобиль съехал с парковки по склону прямо на популярный у туристов пляж Меганом.

Соответствующее видео появилось в YouTube, его записали очевидцы событий.

По словам автора видео, автомобиль въехал в палатку массажиста на пляже. Вследствие происшествия никто не пострадал.

На видео заметно, как уже разбитый автомобиль стоит на пляже у разнесенной палатки. Вокруг него толпятся люди. Также к месту событий прибыли медики и сотрудники МЧС оккупантов из РФ по Крыму.

"На Меганоме в Крыму машина упала с горы прямо на пляж на палатку массажиста. Удивительно, что никто не пострадал", - сообщил очевидец.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото свалок на местах отдыха в оккупированном Крыму от Прибрежного до Курортного поселка.