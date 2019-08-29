Резонансное ДТП с тещей Притулы: появились данные о состоянии пострадавших и рассказ очевидцев

9-летнего мальчика, который пострадал в ДТП с участием Лилии Сопельник, тещи Сергея Притулы и нардепа Виталия Хомутынника, перевели из реанимации в обычное отделение.

Об этом сообщает "КП в Украине".

Адвокат пострадавших Юрий Сухов рассказал, что у ребенка обнаружили дополнительно трещины в бедре и ключице. Состояние его матери – без изменений.

"То приходит в сознание, то теряет. Лечение очень дорого обходится, очевидно, будем принимать решение собирать материальную помощь", – говорит адвокат.

По его словам, Лилия Сопельник до сих пор не вышла на связь и никакой материальной помощи пострадавшим не предлагала.

Личность мамы и ребенка держится в тайне. Единственное, что стало известно журналистам, глава попавшей под авто семьи работает в оборонной сфере и не хочет публичной огласки.

Одна из свидетельниц аварии рассказала о том, как произошло это жуткое ЧП.

"Я, когда это увидела, от ужаса не могла дышать. Потом начала кричать, звать на помощь, но с места сдвинуться не могла. Хорошо, что рядом были другие. Люди подбежали, стали звонить в скорую и полицию. Из спортклуба выбежали ребята, приподняли машину и оттуда достали мальчика. Он бился в конвульсиях и громко всхлипывал от боли. Его мама не подавала признаков жизни", – говорит Мария Сергиенко.

По словам очевидицы, из машины вышла Лилия Сопельник. Ей никто не угрожал и рук не распускал. Она стояла в сторонке, закрывала лицо руками.

"Потом она подошла, сказала, что перепутала педали и не успела ничего понять. За то, что она совершила, обязана понести наказание. Люди буквально рыдали, когда увидели произошедшее", – считает свидетельница.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Шевченковский районный суд Киева назначил Лилии Сопельник меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 23:00 до 06:00.