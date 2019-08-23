Резонансное ДТП с Лилией Сопельник в Киеве: какое решение принял суд

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Лилии Сопельник, тещи Сергея Притулы и Виталия Хомутынника, подозреваемой в наезде автомобилем на женщину и ее 9-летнего сына.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Суд избрал меру пресечения (Лилии Сопельник - ред.) в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6: 00. Срок действия меры пресечения - до 22 октября 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 августа в Дарницком районе столицы автомобиль во дворе дома наехал на женщину с 9-летним сыном. За наезд задержали водителя - Лилию Сопельник, которую называют тещей шоумена Сергея Притулы и народного депутата Виталия Хомутынника.