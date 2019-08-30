"Доверенных лиц" Зеленского поймали на огромной взятке: фото и видео

В Киеве группа мошенников из четырех человек представлялась доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского и требовала огромную взятку.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на странице в Facebook.

Деньги они требовали у бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт". Сумма весьма внушительная - 570 тысяч долларов.

"Группа недешевых и непростых мошенников в составе четырех человек, по предварительному сговору между собой, в период с июля по 30 августа 2019 года... требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им денежные средства в сумме 570 тысяч долларов за решение на высшем государственном уровне вопроса о назначении этого лица на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром", - написал Матиос.

Преступники были задержаны 30 августа в одном из офисов напротив здания Офиса президента, когда им передавали взятку в размере 250 тысяч долларов.

Их подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Ранее "Апостроф" сообщал, что заместитель председателя МинВОТ Юрий Грымчак утверждает, что не причастен к взяточничеству, а раньше отказывался от значительно больших сумм, чем та, за которую он был задержан.