Неадекватные военные избили семью с ребенком на пляже в Крыму: видео и детали скандала

В оккупированном Крыму на одном из пляжей Севастополя военнослужащие избили семью с маленьким ребенком.

Как сообщает российская пресса, инцидент произошел 25 августа на пляже "Омега" на пешеходной аллее.

По уточненным данным, семья двигалась по пешеходной зоне, когда здесь начал ехать тонированный автомобиль BMW. В машине находились военные кавказской внешности, которым не понравилось, как им уступили дорогу. После этого возник конфликт, в ходе которого мужчину несколько раз ударили в лицо. Кроме того, удар пришелся и на женщину, а ребенка военные отбросили в сторону.

Очевидцы пытались успокоить военных, но те не реагировали. Прибывшие полицейские на место тоже не могли успокоить буйных кавказцев. После этого сюда приехала "группа поддержки" военных, которые начали заставлять людей разойтись.

Позже выяснилось, что кавказцы являются военнослужащими Черноморского флота. Расследованием занялась военная прокуратура.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали фото памятника российским оккупантам в аннексированном Крыму, который привел в ужас пользователей.