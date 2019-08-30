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Под Днепром взорвали авто, в котором ехал начальник полиции: первые фото

пятница, 30 августа 2019, 12:31
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Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

В пятницу, 30 августа, под Днепром, в Першотравенске, произошел взрыв автомобиля, в котором находился начальник местного отдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Происшествие произошло сегодня утром в г. Першотравенске. Как предварительно установлено, начальник Першотравенского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что эпицентр взрыва находился в задней части машины. Полицейский не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом, в Фастове, мужчина чуть не устроил взрыв на центральной площади города, намереваясь взорвать гранату.

Также под Киевом произошел мощный взрыв, в результате которого серьезно пострадала девушка.

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