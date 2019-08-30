Появились тревожные данные по активизации боевиков на Донбассе

Пророссийские боевики начали активно наращивать интенсивность боевой подготовки на оккупированной части Донбасса.

30 августа об этом сообщает пресс-служба Минобороны, со ссылкой на главное управление разведки.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ завершается подготовка к проведению в начале сентября батальонных тактических учений с боевой стрельбой с привлечением артиллерийских и танковых подразделений. Предполагается, что контроль за ходом учений будет осуществлять командование Южного военного округа ВС РФ", - сообщили в разведке.

В частности, боевики проводят отбор очередной группы кандидатов, которые пройдут специальную снайперскую и разведывательную подготовку на территории РФ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналисты показали видео с украинскими разведчиками, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе..