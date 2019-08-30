В Украине от смертельно опасной болезни скончался 5-летний ребенок: подробности

В Украине от кори умер пятилетний ребенок, который имел противопоказания к вакцинации против смертельно опасного заболевания.

Об этом 30 августа сообщает Центр общественного здоровья (ЦОС).

По данным ведомства, малыш заразился от своего старшего брата, который также не был привит от кори.

"Центр общественного здоровья Украины сообщает о новом летальный случай кори - 5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь. В семье умершего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний", - прокомментировали ситуацию в ЦОС.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве за первую половину 2019 года корью заболели более 5 тысяч человек, что является самой масштабной вспышкой заболевания в городе за все годы независимости Украины.