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На Киев обрушилась крупнейшая за десятилетия вспышка смертельно опасной болезни

среда, 14 августа 2019, 15:09
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В Киеве за первую половину 2019 года корью заболели более 5 тысяч человек, что является самой масштабной вспышкой заболевания в городе за все годы независимости Украины.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

Из всех заболевших почти 3 тысячи составляют взрослые. Этот показатель в три раза превышает цифры за первое полугодие 2018 года. Около половины больных корью в этом году нуждались в госпитализации. Умерли уже двое взрослых, так как у них не было прививок и они поздно обратились к врачам.

Гинзбург подчеркнула, что такая ситуация с корью является результатом потери коллективного иммунитета.

"Просто несколько цифр, которые поражают. В 2015 году в Киеве корью болели пять человек. В 2016 – трое. В 2017 – 87. В 2018 – 3045. А за полгода 2019 – более 5000!", – сказала она.

Согласно выводам специалистов, в предыдущие годы большое количество детей до 5-ти и от 7 до 14 лет не получили плановые прививки. Осенью эти дети пойдут в детсады и школы, поэтому ожидается новая вспышка.

"Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости на другие опасные для взрослых и детей болезни, например – дифтерией", – добавила Гонзбург.

Она отметила, что в Киеве созданы все условия, чтобы в удобное время без очередей бесплатно сделать прививку.

Напомним, что больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Хмельницкой областях.

Как сообщал "Апостроф", жительница Киева рассказала, как она болела корью и чудом выжила после "помощи" врачей.

В мае в ООН заявили, что Украина оказалась в тройке стране Европы, в которых в 2019 году люди умирали от кори.

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