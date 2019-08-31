Под Львовом водитель насмерть сбил 4-месячного младенца: фото с места трагедии

В городе Стрый Львовской области водитель автомобиля Volkswagen сбил на тротуаре на улице Галицкой 40-летнего мужчину с двумя детьми. 4-месячный мальчик умер в реанимации.

ДТП произошло 30 августа около восьми часов вечера, передает пресс-служба ОГА.

За рулем находился 60-летний житель соседнего Моршина.

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Журналистка Виктория Балицкая написала в своем Facebook, что двухлетняя девочка с черепно-мозговой травмой и ушибами находится в больнице. Отец с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой тоже.

"Водитель Фольксвагена не справился с управлением и выехал на тротуар, где как раз шел отец с детьми. Коляску с младенцем вез перед собой, а старшего ребенка держал левой рукой. Водитель трезв. Из-за чего именно не справился с управлением устанавливается", - написала она.

Водитель задержан. Его сразу же на месте аварии проверили на употребление алкоголя и наркотиков. Результаты были отрицательными. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа в Мелитополе авто вылетело на тротуар, где стоял пешеход и ждал зеленый сигнал светофора. Женщине чудом удалось отскочить и не получить травм