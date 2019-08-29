Неуправляемое авто вылетело на тротуар: в Украине едва не повторили "подвиг Зайцевой", видео аварии

В четверг, 29 августа, в Мелитополе произошло ДТП: одно авто отбросило на тротуар с людьми.

Об этом сообщает ресурс "РИА Мелитополь".

Авария случилась на проспекте Богдана Хмельницкого. Там столкнулись машины марки Peugeot и BMW, которые двигались друг другу на встречу. Водитель последней решил повернуть на улицу Университетскую и не пропустил женщину за рулем Peugeot.

От удара "француза" отбросило на тротуар, где стоял пешеход и ждал зеленый сигнал светофора. Женщине чудом удалось отскочить и не получить травм в результате ДТП. Известно, что женщину-водителя Peugeot госпитализировали в больницу врачи скорой медицинской помощи.

Как видно на видео, свидетелями ЧП стали многие прохожие, однако практически никто не решился помочь. На помощь подошел лишь один парень, а остальные просто наблюдали.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, в городе Мелитополь Запорожской области столкнулись два авто и вылетели на тротуар.