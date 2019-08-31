В Сумах мужчина застрелил и закопал сына: опубликовано страшное фото

В Сумской области был задержан 62-летний мужчина, который согласно версии следствия, убил собственного сына.

Об этом сообщается на городском сайте Сум.

Отмечается, что убийство произошло 22 августа в частном доме по ул. Табали. Парень 26 лет пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, где был его отец также в неадекватном состоянии. Произошла ссора, сын ударил отца, и после этого тот отправился в гараж, взял ружье и выстрелил в сына.

"Отец вывез тело на окраину города и закопал его в кустах. Сначала мужчина написал заявление об его исчезновении, но потом признался и показал место захоронения тела", - заявил заместитель руководителя Сумской прокуратуры Роман Удовиченко.

Прокуратура уже согласовала акт подозрения для задержанного по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 28 августа на территории заброшенного летнего театра в Днепре был обнаружен замотанный в тряпки труп женщины без головы.