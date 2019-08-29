RU  UA  EN

четверг, 29 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 августа

12:49
Нардепы от партии Зеленского будут носить специальную "метку": опубликовано фото
12:40
Экс-глава НКРЭКУ развенчал манипуляции Коломойского по энергорынку
12:40
В Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль: кто в программе и на красной дорожке
12:34
Кто и чем будет заниматься в комитетах Рады: подробный документ со списками депутатов
12:20
Что-то пошло не так: опубликованы фото с дня рождения "вора в законе" под Хмельницким
12:18
​Почем Ильич? За сколько в Днепропетровской области продали памятник Ленину
12:18
Как спасатели работают на месте трагедии в Дрогобыче: опубликованы жуткие фото
12:04
Из актеров в преподаватели: Мэттью Макконахи стал профессором
11:54
Луценко подписал заявление об отставке: фото
11:53
ДТП с троллейбусом и такси в Киеве: свидетельницу возмутила "реакция" полиции
11:50
Люди в шоке: на оккупированном Донбассе начался денежный "блэкаут"
11:33
"Центрэнерго" профинансирует на 50 млн гривен запуск новой лавы на крупной шахте
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Днепре на улице нашли "мумию" без головы: опубликованы фото

четверг, 29 августа 2019, 10:35
переглянути новину українською

В среду, 28 августа, на территории заброшенного летнего театра в Днепре был обнаружен замотанный в тряпки труп женщины без головы.

Об этом сообщает "Информатор".

Тело нашли около 18:00 на улице Воскресенской. При детальном осмотре места происшествия рядом нашли лежащую голову. На место вызвали полицию. По предварительной информации, смерть наступила 2 — 3 месяца назад.

По словам правоохранителей, личность женщины установить не удалось. Умершая была похожа на бездомную.

Что стало причиной смерти и почему тело было без головы, будут выяснять правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 августа утром в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили обезглавленное тело мужчины, погибший оказался ветераном антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Торжественное заседание Верховной Рады Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: