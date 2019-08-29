В Днепре на улице нашли "мумию" без головы: опубликованы фото

В среду, 28 августа, на территории заброшенного летнего театра в Днепре был обнаружен замотанный в тряпки труп женщины без головы.

Об этом сообщает "Информатор".

Тело нашли около 18:00 на улице Воскресенской. При детальном осмотре места происшествия рядом нашли лежащую голову. На место вызвали полицию. По предварительной информации, смерть наступила 2 — 3 месяца назад.

По словам правоохранителей, личность женщины установить не удалось. Умершая была похожа на бездомную.

Что стало причиной смерти и почему тело было без головы, будут выяснять правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 августа утром в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили обезглавленное тело мужчины, погибший оказался ветераном антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.