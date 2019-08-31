Во Львове активисты поймали фаната СССР, разрисовавшего памятник Бандере: фото и видео

В четверг, 29 августа, во Львове активисты задержали "художника", наносившего на постаменты и памятники коммунистическую символику.
Об этом сообщает Винниковский вестник.
Символы нарушитель рисовал красной краской и убегал. В частности, один из таких символов он нанес на постаменте фигуры Матери Божьей, на улице Циолковского.
Любителем запрещенной росписи оказался 34-летний мужчина, который не работает, проживает один на улице Кольцевой, в Винниках. У него есть мама, которая находится на заработках в другой стране. Его задержали.
Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове ночью снесли 30-метровый символ СССР.
Также во Львове неизвестные обрисовали надписями мемориал Монумент Славы, установленный в память о победителях над нацизмом во Второй мировой войне.