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Во Львове активисты поймали фаната СССР, разрисовавшего памятник Бандере: фото и видео

суббота, 31 августа 2019, 09:00
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В четверг, 29 августа, во Львове активисты задержали "художника", наносившего на постаменты и памятники коммунистическую символику.

Об этом сообщает Винниковский вестник.

Символы нарушитель рисовал красной краской и убегал. В частности, один из таких символов он нанес на постаменте фигуры Матери Божьей, на улице Циолковского.

Во Львове активисты поймали фаната СССР
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Во Львове активисты поймали фаната СССР
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Во Львове активисты поймали фаната СССР
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Во Львове активисты поймали фаната СССР
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Во Львове активисты поймали фаната СССР
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Любителем запрещенной росписи оказался 34-летний мужчина, который не работает, проживает один на улице Кольцевой, в Винниках. У него есть мама, которая находится на заработках в другой стране. Его задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове ночью снесли 30-метровый символ СССР.

Также во Львове неизвестные обрисовали надписями мемориал Монумент Славы, установленный в память о победителях над нацизмом во Второй мировой войне.

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Раздел: ОбществоПроисшествия
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