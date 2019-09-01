Появились имена и фото всех бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в августе

В августе 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает фонд "Вернись живым", публикуя фото погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Четверо воинов, военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, погибли в один день, 6 августа, попав под обстрел террористов из РПГ под Павлополем в Донецкой области", - сказано в сообщении.

Старшему матросу Александру Шарко было 30 лет.

Он родом из Черниговской области, его ждали мать и сестра.

Матросу Владиславу Раку было всего 20 лет.

Парень родом из Черниговщины, у него остались родители.

Солдату Сергею Шандре было 24 года.

Он родом из Винницкой области, его ждали мама и сестра.

Матросу Василию Курдову было 20 лет.

Он родом из Николаева, был старшим сыном в семье. У Василия остались родители и двое младших братьев.

Младший лейтенант Роман Романенко служил в полку НГУ "Азов". На войне - с 2015 года.

Он погиб 10 августа на Светлодарской дуге. Во время разведрейда (у бойцов было задание помешать боевикам продвигаться вперед) военный подорвался на вражеской мине. Тело погибшего воина террористы отделы только 13 августа. Роману было 25 лет, он родом из Днепра.

Василий Евстигнеев, солдат, командир отделения 72-й ОМБр, погиб в ночь с 14 на 15 августа, получив ранения во время вражеского обстрела в районе хутора Свободный.

Василию было 38 лет. Воин родом из Кировоградщины, у него остались двое детей.

Тихон Курбатов псевдо "Тихий", командир взвода батальона "Айдар" 53-й ОМБР, погиб во время пулеметного обстрела вблизи оккупированной Горловки 25 августа.

Воину было 25 лет. Он родом из Северодонецка Луганской области, его ждали родители.

Сергей Савинов, младший сержант 36-й бригады морской пехоты, погиб 30 августа.

Вблизи поселка Водяное враг открыл огонь по позициям украинских военных, Сергей получил ранение, несовместимое с жизнью. Военный родом из Николаева. Он был единственным сыном у матери.

Как сообщал "Апостроф", 28 августа на Донбассе простились с командиром взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады 26-летним Тихоном Курбатовым.