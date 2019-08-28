На Донбассе простились с погибшим на фронте командиром ВСУ: трогательные фото

На Донбассе простились с командиром взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады 26-летним Тихоном Курбатовым (позывной "Тихон"), который погиб 25 августа.

Об этом сообщил Григорий Пригеба в Facebook.

"Тихон Курбатов. 26-летний настоящий Герой Украины, Герой родной Луганщины, Герой нашего города Северодонецка. Сегодня мы попрощались с бойцом батальона "Айдар", который с тринадцатого года после срочной службы остался отстаивать независимость и территориальную целостность Украины", - написал он, опубликовав фото с похорон молодого военнослужащего.

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Как сообщал "Апостроф", ранее под Тернополем попрощались с погибшим на Донбассе 20-летним бойцом Виталием Собко.

Также 21 августа в селе Дмитровка Днепропетровской области прошло прощание с погибшим украинским военным Богданом Тараном 1999 года рождения.