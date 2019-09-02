Зеленский попал в скандал из-за сына, который пошел в первый класс: фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, первая леди Елена Зеленская, вновь оказались в центре внимания украинцев.

Как сообщают украинские паблики, на празднование Дня знаний в Новопечерскую школу глава государства и супруга пришли к своему сыну, который стал первоклассником, и устроили скандал с журналистами.

По данным источника, президент и его супруга негативно отнеслись к тому, что их сын Кирилл мог попасть в объективы камер. По этой причине они попросили журналистов не снимать.

"Зачем вы снимаете?" - обратился Зеленский к журналисту, который принес свои извинения главе государства.

Мнения в сети о произошедшем разделились.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.