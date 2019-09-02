"Адский" удар: украинские военные мощно отомстили боевикам за обстрелы на Донбассе, видео

Украинские военные нанесли смертельный удар по позициям боевиков в зоне проведения боевых действий.

Как сообщает украинский военный корреспондент, удар был совершен 25-го августа.

"В результате обстрела со стороны российских оккупантов бойцы 30-й мехбригады ВСУ применили ПТРК. Во время ответного огня были задействованы две противотанковые установки. Боестолкновение произошло ночью", - пишет он.

Атака стала ответом на действия боевиков, которые продолжают каждый день обстреливать позиции украинских военных.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия, вынудив боевиков бежать.