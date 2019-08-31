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Жара +32: синоптики дали прогноз на начало осени

Прогноз погоды на 31 августа - 3 сентября

Артур Гор суббота, 31 августа 2019, 08:02
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Прогноз погоды на 31 августа - 3 сентября Фото: pixabay.com

Конец августа оказался достаточно жарким и солнечным. Да и осадки не слишком-то досаждали украинцам в большинстве регионов. Впрочем, уже в воскресенье календарное лето завершится и в Украину "официально" придет осень. Какой же будет погода на выходные и стоит ли ждать погодных сюрпризов, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 31 августа, небо над Украиной будет чистым и солнечным, а дождей синоптики не прогнозируют.

Кроме того, последний день лета будет достаточно жарким. Теплее всего будет на юге и западе страны. В этих регионах столбики термометров покажут днем от 28 до 30 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до комфортных 12-16 градусов с отметкой "плюс".

На остальной территории страны будет лишь немного прохладнее: от 27 до 29 градусов тепла в дневное время суток и около 12-14 тепла столбики термометров покажут после захода солнца.

Первый день осени, воскресенье, 1 сентября, также обещает быть достаточно жарким. Дневные температуры на юге и западе вырастут до 28-31 градуса тепла (на Закарпатье до +32), а ночные показатели температур установятся в диапазоне от 15 до 17 градусов с отметкой "плюс", а в Одесской области ночью будет +17-19.

Потеплеет и в центре: от 28 до 30 тепла днем и +14-16 ночью. На востоке и севере будет немного прохладнее: от 25 до 27 градусов тепла синоптики ожидают днем и около 13-16 с отметкой "плюс" ночью.

Прогноз погоды на 31 августа
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Прогноз погоды на 1 сентября
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Прогноз погоды на 2 сентября
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Прогноз погоды на 3 сентября
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Прогноз погоды на 4 сентября
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Дожди в первый день осени ожидаются только в Киевской и Черниговской областях. Правда, осадки будут носить кратковременный характер и небо над этими регионами быстро просветлеет. На остальной же территории ожидается солнечная погода.

Однако уже в понедельник, 2 сентября, на всю территорию страны вернется солнечная погода и ясное небо, а температурная картина не изменится и будет оставаться по-прежнему жаркой.

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