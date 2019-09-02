RU  UA  EN

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

02:03
Не протолкнуться: сеть взбудоражило фото из оккупированного Луганска
01:08
Ученые сделали невероятное открытие на обратной стороне Луны
00:45
Танці з зірками 2019: кто в лидерах, а кто покинул 2 выпуск
00:15
Под Киевом загадочно погиб мужчина в авто: опубликовано видео

1 сентября

23:54
В Кривом Роге на перекрестке произошла страшная смертельная авария: опубликованы фото
23:22
Появилось фото военного, погибшего от боевых ранений в госпитале Днепра
22:51
В России автомобиль на скорости влетел в людей на тротуаре: видео момента жуткого ДТП
22:21
Зеленский рассказал, когда в Украине начнутся реформы
22:04
Суркис, проиграй "Динамо" в казино, пока не поздно: реакция болельщиков на позор в Запорожье
21:40
В Норвегии разбился вертолет, летевший на фестиваль: много погибших
21:27
"Динамо" с трудом выстояло в битве с "Зарей": видеообзор
21:10
Дорога была свободной: в Киеве произошло трагическое ДТП, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не протолкнуться: сеть взбудоражило фото из оккупированного Луганска

понедельник, 02 сентября 2019, 02:03
переглянути новину українською

Пользователей интернета взбудоражило фото, сделанное в выходной день в оккупированном боевиками Луганске.

Соответствующий снимок обнародован на странице "Пушистый за ЕС" в Twitter.

"Активное и оживленное" движение людей и машин в выходной день в Луганске. Зато украинский язык учить не надо. Твари, что вы сделали с городом!" - говорится в подписи к фото.

На снимке запечатлена пустынная улица города, где практически никого нет.

"Зато пробок нет", "Как жаль свой родной город или село, когда приходят в упадок. Что гады наделали, сколько искалечили человеческих судеб и жизней унесли! Этого простить нельзя!", "Надо же, не протолкнуться", "Прям как при совке", "Раньше именно здесь, на Дураковке, людей было много даже в будний день, как все печально..." - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", жизнь в Донецке до и после войны показали двумя меткими фото.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: