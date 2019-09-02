Не протолкнуться: сеть взбудоражило фото из оккупированного Луганска

Пользователей интернета взбудоражило фото, сделанное в выходной день в оккупированном боевиками Луганске.

Соответствующий снимок обнародован на странице "Пушистый за ЕС" в Twitter.

"Активное и оживленное" движение людей и машин в выходной день в Луганске. Зато украинский язык учить не надо. Твари, что вы сделали с городом!" - говорится в подписи к фото.

На снимке запечатлена пустынная улица города, где практически никого нет.

"Зато пробок нет", "Как жаль свой родной город или село, когда приходят в упадок. Что гады наделали, сколько искалечили человеческих судеб и жизней унесли! Этого простить нельзя!", "Надо же, не протолкнуться", "Прям как при совке", "Раньше именно здесь, на Дураковке, людей было много даже в будний день, как все печально..." - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", жизнь в Донецке до и после войны показали двумя меткими фото.