До и после войны: жизнь в Донецке показали двумя меткими фото

С железнодорожным вокзалом в оккупированном Донецке со времен начала войны на Донбассе произошли серьезные перемены.

Соответствующие фото опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

Он разместил на своей странице в Twitter две фотографии: одна из 2014 года со стоящим на платформе поездом Hyundai, а другая из 2019 года с тепловозом ЧМЭ3 (чехословацкий маневровый с электрической передачей, 3 тип), которые изготовлялись в Чехословакии для СССР до 1987 года.

"Наверно, одна из лучших иллюстраций того, что произошло с Донецком за эти годы. Было/стало", – подписал фото Казанский.

"Только ещё нужно дописать,что "поезд" Еленовка - Донецк прибывает в Донецк в 21:06. Из-за террор часа ОПГ ДНР городской транспорт ходит лишь до 21:00. Добирайся после поезда как хочешь. А кто не успеет,того на подвал", – также пишут в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.