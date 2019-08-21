RU  UA  EN

среда, 21 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 августа

22:28
Освобожденному из тюрьмы корректировщику огня ДНР подарили гроб: появилось видео акции
22:22
Огонь поднимается до неба: в Полтаве вспыхнул "адский" пожар, видео
21:59
"Работают" парой: наглые воры в Киеве попали на фото
21:56
До и после войны: жизнь в Донецке показали двумя меткими фото
21:36
В Киеве водитель автобуса устроил серьезное ДТП с грузовиком: опубликованы фото и видео
21:25
Названо имя нового переговорщика от Украины в Минске: что о нем известно
20:58
В ожидании обмена? Появились важные данные о судьбе украинских политзаключенных в России
20:47
Осень будет контрастной: синоптик рассказал, когда ждать в Украине первого снега
20:36
Салат из овощей и фасоли: простой рецепт заготовки на зиму
20:28
Доза радиации была очень большой: всплыли страшные детали ядерного ЧП в России
20:20
В России мужчину облили бензином и подожгли на глазах у десятков людей: жуткое видео
19:59
В Киеве поймали неадеквата, пристававшего к детям: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

До и после войны: жизнь в Донецке показали двумя меткими фото

среда, 21 августа 2019, 21:56
переглянути новину українською

С железнодорожным вокзалом в оккупированном Донецке со времен начала войны на Донбассе произошли серьезные перемены.

Соответствующие фото опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

Он разместил на своей странице в Twitter две фотографии: одна из 2014 года со стоящим на платформе поездом Hyundai, а другая из 2019 года с тепловозом ЧМЭ3 (чехословацкий маневровый с электрической передачей, 3 тип), которые изготовлялись в Чехословакии для СССР до 1987 года.

"Наверно, одна из лучших иллюстраций того, что произошло с Донецком за эти годы. Было/стало", – подписал фото Казанский.

"Только ещё нужно дописать,что "поезд" Еленовка - Донецк прибывает в Донецк в 21:06. Из-за террор часа ОПГ ДНР городской транспорт ходит лишь до 21:00. Добирайся после поезда как хочешь. А кто не успеет,того на подвал", – также пишут в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Хипстер на бирюзовой волне: как стать лидером общественной эволюции

Реформа медицины: 7,6 миллиарда растрат и умершие вместо живых?

Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

"Осторожно, двери закрываются": будет ли у Львова свой метрополитен

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: