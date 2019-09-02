Под Харьковом обнаружили тело женщины с перерезанным горлом: жуткие детали и фото

В Лозовском районе Харьковской области обнаружили тело женщины с перерезанным горлом.

Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

"Информация об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи, поступило в Лозовской отдел полиции 2 сентября около 06:35. На место происшествия выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и эксперты", - сообщили в полиции.

Погибшей оказалась 40-летняя жительница города Лозовая.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на воскресенье, 1 сентября, в с. Петропавловская Борщаговка Киевской области загадочно погиб мужчина - его обнаружили мертвым в простреленном авто.