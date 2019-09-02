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Под Киевом загадочно погиб мужчина в авто: опубликовано видео

понедельник, 02 сентября 2019, 00:15
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В ночь на воскресенье, 1 сентября, в с. Петропавловская Борщаговка Киевской области загадочно погиб мужчина - его обнаружили мертвым в простреленном авто.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"По спецлинии "102" … около 09:00 утра поступило сообщение от гражданина, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркован простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и руководство полиции Киевской области.

В ходе проведения следственных действий было установлено, что в салоне автомобиля находится труп мужчины лет 50-ти, оружие и предсмертное записка. Детали события и обстоятельства смерти устанавливаются. Продолжается следствие, выясняются, действительно ли это было самоубийство.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случилось страшное ЧП - на проспекте Владимира Маяковского, 20д прямо за рулем умер мужчина.

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