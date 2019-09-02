Под Одессой массовое отравление из-за шаурмы: что известно

В Одесскую инфекционную больницу из поселка Авангард попали с пищевым отравлением 37 человек.

Об этом сообщила начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Лидия Степанова в ходе заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Она отметила, что предположительно все госпитализированные отравились шаурмой.

"1 сентября по сообщению ГУ "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины" в Одесскую инфекционную больницу было госпитализировано 12, а потом 17, потом 22 и на сегодня 37 человек, среди них - 9 детей возрастом от 12 лет", - сказала она.

Согласно ее слов, у больных врачи диагностировали гастроэнтероколит и вероятно сальмонеллез.

Она упомянула, что на местной точке продажи шаурмы нашли множество нарушений санитарного законодательства. Число работников на точке также неизвестно - медицинских книг собственник не предоставил.

Местные чиновники выступили с инициативой провести проверки на всех точках фаст-фуда в окрестностях, чтобы пресечь подобные случаи.

Как сообщал "Апостроф", в конце июля 10 членов избирательной комиссии в Сваляве отравились испорченным салатом, пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.