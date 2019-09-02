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Тело закопали в поле: под Запорожьем зверски убили таксиста, фото

понедельник, 02 сентября 2019, 09:29
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В Запорожской области было обнаружено тело местного жителя, таксиста, которого, как предполагается, убили в ночь с 30 на 31 августа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Как отмечается, мужчина занимался приватными перевозками и без вести пропал вместе со своим автомобилем Geely.

К утру его тело было обнаружено сотрудниками полиции, также были задержаны двое подозреваемых.

"Только слова благодарности полиции Запорожья за раскрытие на протяжении суток убийства местного жителя Запорожской области, приватного перевозчика… Двое преступников, 1984 и 1986 года рождения, наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто", – пишет Аброськин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве.

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