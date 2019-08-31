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Зверское убийство таксиста в Киеве: появились фото и данные о подозреваемых в расправе

суббота, 31 августа 2019, 10:59
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Фото: пресс-служба полиции Киева

Полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время общения с полицейскими 34-летний мужчина признался в преступлении. Задержанный рассказал, что раньше подготовился к нападению, взяв с собой кухонный нож. Около часа ночи он сел в такси и сказал водителю ехать в сторону Окружной дороги. Проехав некоторое расстояние, он показал, где ему нужно выйти. Как только авто остановилось, злоумышленник достал нож и ударил им таксиста в шею", - говорится в сообщении ведомства.

Раненый парень вышел к проезжей части, где его и заметили водители. Один из водителей остановился и пытался помочь, однако ничем уже помочь не смог - юноша от потери крови погиб.

Кроме того, правоохранители уверены, что его 24-летняя гражданская жена и 4-месячный ребенок также находились на момент совершения преступления в авто. На их одежде правоохранители обнаружили пятна, похожие на кровь, которые пытались застирать.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве парня выбросили на дорогу с перерезанным горлом.

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