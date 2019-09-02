Уничтоженные дома и затопленные улицы: появилось первое видео последствий урагана "Дориан"

В ряде американских штатов ввели режим чрезвычайной ситуации четвертой категории из-за приближения урагана "Дориан".

Как сообщает CNN, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп издал распоряжение о признании чрезвычайного положения.

По решению губернатора, все жители подвергаются обязательной эвакуации.

Такие же меры приняли губернаторы штатов Южная и Северная Каролина, Флорида. В последнем штате к эвакуации готовят 148 тысяч человек.

В городе Джексонвилл во Флориде местные власти ввели комендантский час и запретили продажу алкоголя.

Все общественные учреждения, школы, органы власти в вышеупомянутых штатах будут закрыты. Из-за урагана отменяют авиарейсы.

Известно, что на Багамских островах ураган нанес миллионный ущерб.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что президент США Дональд Трамп решил отменить свой визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в связи с ураганом "Дориан".