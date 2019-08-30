Встреча с Зеленским отменяется? Стало известно о неожиданном решении Трампа

Президент США Дональд Трамп решил отменить свой визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в связи с ураганом "Дориан".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Так, вместо Трампа в Польшу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Согласно прогнозам, ураган обрушится на восточное побережье Флориды, принесет проливные дожди и сильные порывы ветра.

Ранее советник президента США Джон Болтон заявлял, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны были встретиться в Варшаве 1 сентября.

Как сообщал "Апостроф", 28 августа президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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