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В Киеве устроили кровавую резню возле озера: опубликованы фото

понедельник, 02 сентября 2019, 10:22
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В субботу, 31 августа, у озера Партизанской славы в Киеве двое мужчин устроили драку с применением холодного оружия, их удалось остановить до нанесения серьезных ранений.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Так, согласно свидетельствам очевидцев, мужчины выясняли отношения с помощью столовых ножей. Оба они были в состоянии алкогольного опьянения.

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Остановить конфликт до наступления непоправимых последствий удалось бойцам Муниципальной охраны. Участникам вызвали медиков, они получили помощь, а затем на место прибыли правоохранители для выяснения обстоятельств.

О причинах конфликта и драки на ножах пока ничего не известно. Этот момент обсудили пользователи в комментариях под публикацией.

Как сообщал "Апостроф", 26 августа в санатории "Лермонтовский" в Одесской области произошла пьяная драка с применением холодного оружия – меча и топора.

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