На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП: опубликованы фото

Во вторник, 3 сентября, в Киевской области на Житомирской трассе произошла авария с пятью автомобилями.

Об этом сообщил отдел коммуникаций патрульной полиции области.

Правоохранители отметили, что столкнулись маршрутка, несколько грузовых авто и легковушки.

Также говорится, что предположительно на дороге после столкновения перевернулись один грузовик и легковое авто, а следующие автомобили не сумели вовремя отреагировать на аварию.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

В полиции отмечают, что на данном участке дороги образовалась пробка длиной в 20 км. Правоохранители рекомендуют водителям планировать свои маршруты с учетом осложнений.

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