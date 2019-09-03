На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП: опубликованы фото

Во вторник, 3 сентября, в Киевской области на Житомирской трассе произошла авария с пятью автомобилями.
Об этом сообщил отдел коммуникаций патрульной полиции области.
Правоохранители отметили, что столкнулись маршрутка, несколько грузовых авто и легковушки.
Также говорится, что предположительно на дороге после столкновения перевернулись один грузовик и легковое авто, а следующие автомобили не сумели вовремя отреагировать на аварию.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
В полиции отмечают, что на данном участке дороги образовалась пробка длиной в 20 км. Правоохранители рекомендуют водителям планировать свои маршруты с учетом осложнений.
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