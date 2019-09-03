В Харькове машину разорвало на части: фото страшной аварии

В Харькове произошло ДТП на улице Героев Труда в районе окружной, два человека получили травмы.

Об этом сообщают харьковские городские издания.

По свидетельствам очевидцев, в ходе ДТП столкнулись Форд и Жигули.

На место прибыли спасательные службы, медики и правоохранители. Погибших в результате ДТП нет, два человека доставлены в больницу.

"Произошло ДТП. Все живы. Водитель Жигулей и пассажир доставлены в 4 неотложку с очень тяжёлыми травмами", - отмечают местные СМИ.

В соцсетях были опубликованы фотографии с места событий. На них видно, что Жигули буквально разорвало на части вследствие столкновения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео момента резонансного ДТП в Киеве на мосту Патона, которое произошло 2 сентября. В результате аварии тяжелые травмы получили два человека из Audi.