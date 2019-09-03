С водкой по жизни: сети взорвало видео школьного концерта 1 сентября в России

В сети активно обсуждают концерт, который прошел 1 сентября в одной из школ российского города Челябинск.

Как можно увидеть по опубликованному видео, здесь первоклассников заставили слушать песню "Рюмка водки на столе" и другие композиции, в которых говорится о приеме алкоголя.

Организовал мероприятие депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов.

"Да, я действительно пригласил "Сентябрь". Но эти песни они исполнили по просьбе молодежи, когда праздник уже закончился, и почти все родители с детьми разошлись", - рассказал он.

В сети пишут, что такое детям слушать точно нельзя.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи социальных сетей высмеяли отсутствие туристов в оккупированном Россией Крыму.