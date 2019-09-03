В аварии погиб знаменитый украинский бард: в сети волна скорби

2 сентября в Тернопольской области в ДТП погиб известный украинский бард Василий Жданкин, в связи с чем социальными сетями прокатилась волна скорби.

Обладатель гран-при фестиваля "Червона Рута" возвращался домой, когда его сбил автомобиль прямо возле дома.

В 1987 году Жданкин создал квартет "Птах", а в 1988-1990 годах он работал в театре-студии "Не журись!" во Львове. В 1989 году он первый раз исполнил публично "Ще не вмерла Украина" на заключительном концерте фестиваля "Червона Рута".

После 1990 года начал выступать с концертами в качестве кобзаря. Проживал вместе с семьей в городе Кременец Тернопольской области, где пел в церковном хоре Почаевской лавры. У него осталась супруга и трое детей.

В сети выражают слова соболезнования родным и близким музыканта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали видео из автомобиля нарушителя, который устроил масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве в понедельник, 2 сентября.