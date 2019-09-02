RU  UA  EN

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

21:52
Появилось видео из авто водителя, устроившего страшное ДТП на мосту Патона
21:28
Путин хороший: в Украине указали на хитрость Кремля с украинскими моряками
21:09
Зеленский с интересной формулировкой уволил экс-начальника Генштаба
20:51
В Киеве мост через Днепр застрял в пробке из-за ДТП: фото и видео
20:29
В Киеве умер известный украинский спортивный журналист
20:24
Что Украина и Россия придумали по обмену пленными: подробности схемы
20:18
Лечо по-болгарски: пошаговый рецепт душистой заготовки на зиму
19:59
Под Киевом поймали отца, продававшего в сети порно со своими детьми: фото
19:37
Нардепов будут нагибать: в Раде начались "торги" из-за неприкосновенности
19:30
Расследованием дела "Роттердам +" НАБУ покрывает коррупцию на "Центрэнерго" - эксперт
19:28
"Шахтер" объявил о переходе одного из лидеров сборной Украины: опубликовано фото
19:23
Популярная украинская газета закроет печатную версию: названа дата
Все новости

Появилось видео из авто водителя, устроившего страшное ДТП на мосту Патона

понедельник, 02 сентября 2019, 21:52
переглянути новину українською

В сети показали видео из автомобиля нарушителя, который устроил масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве в понедельник, 2 сентября.

Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

"Нашли видео владельца авто, которое вдребезги разбилось на мосту Патона. Удивительно, что эта Audi (BH2112IM) попала в ДТП, ага?" – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, насколько неуверенно ведет машину автомобилист.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный экс-полковник СБУ устроил страшное ДТП под Киевом.

Также в Киеве пьяный водитель после общения с местными активистами полез в драку со свидетелями и попал на видео.

Кроме того, на Закарпатье произошло жуткое ДТП, в результате которого один из автомобилей отбросило на десять метров в забор.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: