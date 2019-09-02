Появилось видео из авто водителя, устроившего страшное ДТП на мосту Патона

В сети показали видео из автомобиля нарушителя, который устроил масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве в понедельник, 2 сентября.

Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

"Нашли видео владельца авто, которое вдребезги разбилось на мосту Патона. Удивительно, что эта Audi (BH2112IM) попала в ДТП, ага?" – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, насколько неуверенно ведет машину автомобилист.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный экс-полковник СБУ устроил страшное ДТП под Киевом.

Также в Киеве пьяный водитель после общения с местными активистами полез в драку со свидетелями и попал на видео.

Кроме того, на Закарпатье произошло жуткое ДТП, в результате которого один из автомобилей отбросило на десять метров в забор.